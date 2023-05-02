Balıkesir’in Burhaniye ilçesi, Basketbol Okul Sporları Genç Kız Bölge Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. 1-4 Mayıs tarihleri arasında Burhaniye Atatürk Spor Salonunda yapılacak karşılaşmalara 3 ilden 6 takım katılıyor.

Manisa, İzmir ve Kütahya’dan gelen 6 takımın katıldığı müsabakaların açılış töreni Atatürk Spor Salonunda gerçekleşti. Açılış konuşmasını yapan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, takımlara başarı diledi. Müsabakaların 4 gün devam edeceğini anlatan Alparslan, “Takımlarımızı ilçemizde misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. İllerinde yapmış oldukları müsabakalar sonucunda başarı elde edip illerini temsilen bölge müsabakalarına gelen bu ekipleri başarılarından dolayı kutluyorum. Müsabakalarda bir kazanan ve bir kaybeden olacaktır. Kazanmak güzel bir duygudur. Ama, kaybetmeyi de kabullenmek çok daha büyük bir erdemdir. Sporcularımızdan, Atatürk ‘ün ‘Ben Sporcunun Zeki Çevik ve Ahlaklısını Severim’ sözünün yaşamlarının bir kenarına oturtmaları gerektiğine inanıyorum. Müsabakalara katılan tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi. Karşılaşmalar Perşembe günü yapılacak ödül töreni ile sona erecek.