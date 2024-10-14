Burhaniye Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Burhaniye Belediyesi Kent Arşivi olarak kullanılmak üzere restore edilen Pazarbaşı Konağı’nın bahçesi, Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle düzenlenerek peyzaj çalışmaları yapılıyor.

Öğretmenler Mahallesi’nde bulunan Özgürlük Parkı’nda bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, Ören Rekreasyon Alanı’nda da bakım işlemleri ve oturma alanlarının tamiratları yapıldı. Ayrıca bölgeye estetik bir dokunuş katmak amacıyla yasemin sarılı demir vazoların montajı yapıldı. İskele Mahallesi Osman Ağa Caddesi’nde yer alan bitkilerin daha verimli sulanması için otomatik sulama sistemi devreye alındı. Mahkeme Mahallesi’nde bulunan Şehit Turhan Bayraktar Parkı’nda da bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürütülen çalışmalarla vatandaşların yaşam alanlarını güzelleştirirken, yeşil alanların artması için planlamalar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor.