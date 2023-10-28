Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyetin 100. Yılı kutlama programları çerçevesinde pilav hayrı düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan uğruna kanını döken şehitlerimiz anısına Koca Camii’de düzenlenen pilav hayrı yoğun ilgi gördü.

Belediye Başkanlığının düzenlediği hayırda Kaymakam İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Tamer Midilli ve Oktay Erbalaban ile vatandaşlar bir araya geldi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimiz adına okunan mevlitten sonra kılınan namaz sonrası Burhaniye Belediyesi tarafından cami avlusunda iki ayrı noktaya yerleştirilen tezgahlarda pilav ve ayran ikramı yapıldı.