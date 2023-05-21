Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının yağışlı geçmesi arıcıları sevindirdi. Arı kovanlarının bol oğul verdiğini anlatan Ramazan Salı, arıcılıkta bereket yılının yaşandığını söyledi.

Burhaniye’de bahar aylarının yağışlı geçmesi, zeytincilerin yanı sıra hayvancıları ve arıcıları da sevindirdi. Yörede yeşilliğin devam etmesi arıların bol oğul vermesine neden olurken, arıcıları sevindirdi. Arıcılıkta bereket yılı yaşandığını anlatan Ramazan Salı, bu yıl baharın uzun sürmesinin arıcıları sevindirdiğini söyledi. Devletin arıcılara sahip çıkmasını isteyen Salı, “Bu yıl yağışlar bol olunca bahar uzun sürdü. Bu nedenle arılar bol bol oğul verdi. Ancak, son günlerde poyraz rüzgarları arıları olumsuz etkiliyor. Poyraz yüzünden arılar bal yapamıyor. Onun için şeker kullanmak zorunda kalıyoruz. Devlet arıcılara kovan başına 4 kilo ucuz şeker vermektedir. Bu yetmiyor. Kovan başına 10 kiloya çıkarılmalı. Devletin hayvancılığa verdiği desteği arıcılara da vermesini bekliyoruz” dedi.