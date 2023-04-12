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Burhaniye’de Ziraat Yüksek Mühendisi Pınar Akgöl’ün eğitmenliğini yaptığı arıcılık kursu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde başladı. Haftanın Salı ve Perşembe günleri düzenlenen 84 saatlik kursun 2 ayda tamamlanacağı açıklandı. Bu yılın ikinci arıcılık kursunun açıldığını anlatan müdür yardımcısı Sertaç Uzun, “Kursun sonunda sertifika verilecek. Sertifikalar, vatandaşlarımızın hibe ve desteklerden yararlanmalarında fayda sağlayacak. Kursiyerlerimize başarı diliyoruz” dedi.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün başlattığı arıcılık kursu ilgi gördü. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği açılan kursa 25 kişi katılıyor.

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