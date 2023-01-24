Burhaniye ilçesinde, arazilerden toplanan otlar vatandaşlara geçim kaynağı oldu. Yıllardan beri karışık ot satarak geçimine destek sağladığını anlatan Emine Alıcı, pazara getirdiği otların bilinen otlar olduğunu söyledi.

Burhaniye ilçesinde, arazilerden toplanan otlar vatandaşlara geçim kaynağı oldu. Yıllardan beri karışık ot satarak geçimine destek sağladığını anlatan Emine Alıcı, pazara getirdiği otların bilinen otlar olduğunu söyledi.

Burhaniye Pazarında satılan otlar ilgi görürken, pek çok insana da geçim kaynağı oldu. Yıllardır ot sattığını anlatan 2 çocuk annesi Emine Alıcı, yöre insanının bu otları tanıdığını söyledi. Otların geçim kaynağı olduğunu anlatan Alıcı, “Meralardan topladığım turp otu, hindiba, ebe gümeci ve ısırgan otu gibi ürünleri pazarda satıyorum. Kilosunu 10-15 liradan sattığımız bu otlar ilgi görüyor. Bu otlar benim gibi pek çok insana ekmek kapısı oluyor” dedi.