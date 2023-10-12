Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen ”Türkiye ile Dünyada Apiterapi“ paneli ilgi gördü. Yürütücülüğünü Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan Ilban’ın yaptığı panelde, “Kaz Dağları Bal Ormanı ve Bal Köy” projesi çerçevesinde “Arı Yetiştiriciliği, Arı Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri ve Türkiye İle Dünyada Apiterapi” konuları ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) gerçekleşen ve Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde; Almanya Apiterapi Derneği Başkanı Arno Bruder, Uluslararası Apiterapi Federasyonu ve Apiterapi Derneği Başkanı İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Timuçin Atayoğlu, Almanya Apiterapi Derneği Başkan Yardımcısı İhsan Koçaş, Arı Yetiştiricisi ve Apiterapi Uzmanı Kurt Tratsch ve BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu bilgi ve tecrübelerini katılımcılar ile paylaştı. Panelde, Kaz Dağı Bal Ormanı projesi dahilinde apiterapinin bölgede katma değer oluşturacak ürünlerin farkındalığının oluşturulması konusuna değinildi. Balıkesir’in, dağlarından bal akan şehir olarak Türkiye’de bal ve arıcılık konusunda ön plana çıkacak atılımlar yapmaya devam ettiği ve Balıkesir’in, yatırım ve projeleriyle gastronomi alanında balı ve arı ürünleriyle de yakın bir tarihte Türkiye ve uluslararası arenada kendine önemli bir yer bulacağına dikkat çekildi. Arı yetiştiricilerinin yoğun ilgi gösterdiği panel, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.