Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bünyesinde Darüşşafaka Lisesi mezunlarının Adnan Dovan adına yaptırdığı kütüphanenin açılışı yapıldı. Açılışa, Kaymakam İlyas Memiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Merkez Bankası eski başkanlarından Zekeriya Yıldırm, Darüşşafaka mensupları ve okul müdürü Bülent Dükancı katıldı.

Mehmet Akif İlkokulundaki kütüphane açılışında konuşan Kaymakam İlyas Memiş, kütüphanenin yapılmasında katkı sağlayanlara teşekkür ederek, kütüphanenin okula hayırlı olması temennisinde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de, emeği geçenlere teşekkür etti. Adnan Dovan’ın yazlarını Burhaniye Ören’de geçirdiğini anlatan Merkez Bankası eski başkanı Zekeriya Yıldırım, törene katılan kaymakam ve milli eğitim müdürü ile Burhaniyeli vatandaşlara teşekkür etti. Açılışa Kaymakam İlyas Memiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Darüşşafaka cemiyeti mensupları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.