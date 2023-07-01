Burhaniye ilçesinde, 84 yaşındaki emekli vergi dairesi müdürü Hüseyin Zafer, Türk Sanat Müziği Korosunda ses sanatçısı oldu. Emekli olduktan sonra Bursa Belediye Konservatuarına devam eden Zafer, 20 yıldan beri çeşitli korolarda şarkı söylüyor.

Burhaniye’de 1985-90 yılları arasında Vergi Dairesi Müdürlüğü yapan 2 çocuk ve 3 torun sahibi Hüseyin Zafer, emekli olduktan sonra müzik çalışmalarına ağırlık verdi. Emekliliğin ardından Bursa Belediye Konservatuarında eğitim alan Zafer, Bursa’nın çeşitli ilçelerindeki korolarda şarkı söyledi. Burhaniye’de, 14 yıl önce kurulan Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosunda görev alan Hüseyin Zafer, müziği çok sevdiğini söyledi. Koroda olmaktan mutlu olduğunu anlatan Hüseyin Zafer, “Gençliğimden beri müziği seviyorum. Emekli olduktan sonra Bursa Belediye Konservatuarına devam ettim. 20 yıldan beri de çeşitli koralarda yer alıyorum. Şu anda da Körfez Gönül Dostları Korusundayım. Müzikle uğraşmak çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ederim” dedi.