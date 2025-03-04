Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Kent Konseyi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BAÇEM işbirliği ile Burhaniye’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 3 gün sürecek etkinliklerle kutlanacak.

6 Mart Perşembe günü başlayacak etkinliklerde; söyleşiden atölye çalışmalarına, sergiden tiyatroya, konserden bisiklet turuna bir çok etkinlik ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne dikkat çekilecek.

6 Mart Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Badem Alanı Pazar Yeri’nde; "Kadın Sağlığında Fitoterapi" konulu söyleşi ile başlayacak etkinlikler, BAÇEM’in tütsü ve krem yapımı atölyesi ile sürecek. Aynı zamanda Badem Alanı Düğün Salonu’nda "Burhaniye Belediyesi Kadın Meclisi El Emeği Pazarı" açılışı yapılarak emekçi kadınların ürettiklerinin tüketici ile buluşması sağlanarak kadınlara destek olunacak. İlk gün; akşam 20.30’da Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde Burhaniye Kent Konseyi Öykü Atölyesi tarafından sergilenecek "Şişman Prens Uyandı" oyunu ile son bulacak.

7 Mart Cuma günü Özgecan Aslan Parkı’nda planlanan etkinlikler ise 13.00’te basın açıklamasıyla başlayarak, Kadın Ormanı’nda ağaç dikimi ile devam edecek. Kadın ritim gruplarının dinletisinin de yapılacağı etkinlik için Belediye Hizmet Binası önünden ücretsiz otobüs kaldırılacak.

8 Mart Cumartesi günü 12.00’de Ören Meydanı’ndan başlayacak bisiklet turuna Edremit Körfezi Bisiklet Grupları katılacak. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü farkındalığı için dolu dolu planlanan etkinliklerde, basın açıklaması için 13.30’da Eski Kütüphane önünde toplanılarak Cumhuriyet Meydanı’na yürünecek. Ardından yapılacak ritim grubu dinletisi ve akşam 20.30’da Kent Konseyi Çok Sesli Kadın Korosu Konseri ile etkinlikler son bulacak.