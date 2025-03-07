Burhaniye ilçesinde, Belediye Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Burhaniye Kent Konseyi Kadın Meclisi ve BAÇEM Atölyesi iş birliğiyle düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri Cumhuriyet Mahallesi Bademalanı Pazar Yerinde başladı. Üç gün boyunca sürecek etkinliklerin ilk gününde, program kapsamında el emeği ürünlerin sergilendiği bir açılış düzenlenirken, BAÇEM Atölyesi tarafından tütsü ve krem yapımı atölyesi gerçekleştirildi. BAÇEM Şube Müdürü Nazım Tanrıkulu, tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine bilgilendirme yaparak katılımcılarla söyleşi gerçekleştirdi.

Açılış etkinliğine Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve eşi Nuriye Deveciler, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri Aşkıbirce Uzkurt, Esra Ersoy, Çiğdem Karasakal Avcu, Burhaniye Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Vekili Seda Taşkent, CHP Burhaniye Kadın Kolları Başkanı Songül Erkeskin, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Karakocalı, Burhaniye Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Süheyla Okur, Burhaniye ÇYDD Başkanı Sinem Önen Kansuker, Burhaniye Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna’nın açılış konuşmalarının ardından sergi alanı gezilerek el emeği ürünler incelendi. Etkinlik kapsamında BAÇEM Atölyesi tarafından hazırlanan doğal krem, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Burhaniye’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, üç gün boyunca çeşitli etkinliklerle dolu dolu devam edecek.