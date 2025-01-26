“20. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali”, Belediye Hizmet Binası’nda bando eşliğinde başladı. Hava şartlarından dolayı Cumhuriyet Meydanı’ndan, Reha Yurdakul Salonuna alınan açılış töreninde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bando ekibinin eşlik ettiği saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından açılış konuşması yapıldı.

Açılışa; Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve eşi Nuriye Deveciler, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Burhaniye CHP İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna, Oktay Erbalaban, Tamer Midilli, Belediye Meclis Başkan vekili Tarık Erdil, Meclis Üyeleri ve Burhaniyeliler katıldı. Reha Yurdakul Salonu girişinde konuklara tarhana çorbası dağıtıldı. Yüzlerce vatandaş, tarhana çorbasını soğuk havada büyük bir iştahla içti.

Belediye Başkan Deveciler, “Gelenekselleşmiş olan Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivalimizi sürdürmenin onurunu yaşıyoruz. Tarih boyunca barışın, kutsallığın, bereketin, bilgeliğin ve saflığın sembolü olan zeytin, bugün de hepimizin bir arada olmasını temsil etmeye devam ediyor. Bizler zeytinle büyüdük, onunla yaşamaya devam ediyoruz. Üreticilerimizi desteklemeye ve Burhaniye’mizin adını hem ülkemizde hem dünyada duyurmaya devam edeceğiz. dedi. Reha Yurdakul Salonu’nu dolduran vatandaşlara sıcak tarhana çorbası ikramı ile festivalin açılış programı son buldu. 20.Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali, çeşitli etkinliklerle iki gün boyunca devam edecek.