Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyetin 100. yılında çeşitli etkinler yapılırken, 100 fidan toprakla buluşturuldu. Taylıeli Mahallesi Anfi Tiyatro yanında düzenlenen ağaç dikim etkinliğine Kaymakam İlyas Memiş de katıldı.

İlçenin Taylıeli Mahallesinde düzenlenen ağaç dikme etkinliği ilgi gördü. Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Nadir Tolun Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikle coşku yaşandı. Araçlarla araziye giden öğrenciler, Kaymakam İlyas Memiş ve öğretmenlerinin öncülüğün ağaç dikti. Burhaniye Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz, fidan dikimi konusunda bilgiler verdi. Hazırlanan araziye fıstıkçamı, defne ve limon servi ağaçları dikildi Kaymakam İlyas Memiş, etkinliklerin devam edeceğini anlatırken, ağaç dikimine katılan öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti. Ağaç dikimine Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Jandarma Komutan Vekili Serkan İrez, Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı