Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadına başlanırken, zeytinyağları da Türkiye’nin her tarafına gönderilmeye başlandı. Burhaniye’de kargo firmalarının önleri zeytinyağı tenekeleri ile doldu.

Burhaniye’de zeytin hasadı devam ederken, zeytinyağı da yoğun talep görüyor. Kargo firmaları, zeytinyağı sevkiyatlarında yüzde 40 indirim uyguluyor. Zeytinyağı sevkiyatının her geçen gün arttığını anlatan Kargo çalışanı Ozan Eroğlu, “Burhaniye zeytinyağı çok tutuluyor. Bu nedenle her gün yüzlerce teneke zeytinyağını yurdun her yanına gönderiyoruz. Zeytinyağı sevkiyatı her geçen gün artıyor. Zeytinyağı sevkiyatlarında yüzde 40 indirim uygulanıyor” dedi.