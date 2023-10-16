Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde İlk ders Prof. Dr. Bilge Uzun tarafından verildi.

Körfez bölgesinde yaptığı çalışmalar ve projelerle adından sıkça söz ettiren fakülte, yeni eğitim yılına başlarken öğrenim gören öğrencilerin motivasyonunu artırmak için ünlü psikolog ve yazar Prof. Dr. Bilge Uzun’u Akademik Yıl Açılış dersini vermek üzere davet etti. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe başta Dekan Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban olmak üzere dekan yardımcıları, bölüm başkanları ile akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Dekan Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban yaptığı açış konuşmasında; “Buraya Türkiye’nin sayılı Mindfullness ve Psikodrama Uzmanlarından biri olan hocamızı getirdik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar ve fakültemizin açılış dersini verdiler. Öğrencilerimize yeni bir vizyon kattıklarını düşünüyorum. Bu gibi etkinliklerimiz devam edecek. Kendilerine yeniden bu etkinliğe katılarak bizi onurlandırdıkları için teşekkür ediyorum.” dedi. Daha sonra ilk dersi vermesi için sözü Uzun’a verdi. Öğrencilere ilk dersi söyleşi tadında veren Uzun; stres yönetimi, an’da kalma, yaşama sevinci ve hayatı yönetme konuları üzerinde durarak öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılı olabilmeleri için tavsiyelerde bulundu. Söyleşi, öğrencilerden gelen soru ve cevap bölümlerinden sonra Dekan Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban’ın Prof. Dr. Bilge Uzun’a çiçek ve teşekkür belgesi takdimi ve imza programıyla son buldu.