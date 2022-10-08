Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA)’ne bağlı Eğitim ve Uygulama Tesisi, körfez bölgesinde kongrelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi BUBFA ve İzmir Demokrasi Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen V. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (V. International Congress on Critical Debates in Social Sciences) BUBFA Eğitim ve Uygulama Tesisi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA)’ne bağlı Eğitim ve Uygulama Tesisi, körfez bölgesinde kongrelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi BUBFA ve İzmir Demokrasi Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen V. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (V. International Congress on Critical Debates in Social Sciences) BUBFA Eğitim ve Uygulama Tesisi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yurt dışı ve yurt içinden birçok katılımcının katıldığı kongrede birçok konu ele alındı. Kongre açılışı İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper , BUBFA Dekan Vekili Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Enbalaban ve akademisyenlerin katılımları ile yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Rektör Tunçsiper tarafından açılış konuşması gerçekleştirildi. Tunçsiper konuşmasında, ‘Şimdiye kadar 26 ulusal ve uluslararası kongreye ev sahipliği yaptık. Bu kongrelerden beşincisini olan, Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi’nde de 4 farklı ülkeden davetli konuşmacı ve 7 farklı ülkeden 110’a yakın bildiri ile katılım gerçekleştirilmiştir. Sizlerle birlikte bu kongrede yer almak çok büyük bir mutluluk. Kongrede işbirliğinde bulunan Balıkesir Üniversitesi BUBFA’ya da buradan teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz için başarılı bir kongre olmasını diliyorum’ dedi. Kongre hakkında genel bir değerlendirme yapan BUBFA Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban da, “ İzmir Demokrasi Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz kongremize Körfez bölgesinde ev sahipliği yapıyoruz. Körfez Bölgesinin bu organizasyonlar vasıtasıyla bir kongre merkezine dönüştüğünün yüksek sesle konuşulması BUBFA olarak bizleri çok mutlu ediyor. Hem bilime hem eğitime katkı vermenin dışında bulunduğu bölgeye de fayda sağlayan bir kurum olarak, ‘Şehri ile Bütünleşen Üniversite’ mottosunun gerçekleştirilmesine katkı sağlıyoruz. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper hocama, katılımcılara ve Eğitim ve Uygulama Tesisi çalışanlarımıza gösterdikleri ilgi ve alaka için de teşekkür ediyorum” dedi.