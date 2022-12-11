Burhaniye Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi Tulumbacılar Parkı’nın genel peyzaj ve bakım çalışmalarına başladı.

Burhaniye Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi Tulumbacılar Parkı’nın genel peyzaj ve bakım çalışmalarına başladı.

Burhaniye Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi’nin en büyük parkı olan Tulumbacılar Parkı’nda geniş çaplı peyzaj, bakım ve yenileme çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 6 bin metrekare alan üzerine kurulu parkın yeşil alanlarını genişleterek, sahaların ve çocuk gruplarının bakımlarını yapmaya başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, saha aralarına da yürüyüş yolları yaparak çim ekimlerini yapacak. Parkın içinde bulunan yaklaşık 700 metrekare alanı da yeşillendirecek olan ekipler çim ekimleri ve otomatik sulama sistemlerini de kurarak, çocuk oyun gruplarının tamir ve bakımlarını da yapıyor.