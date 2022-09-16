İstanbul’da düzenlenen Balıkesir Tanıtım günleri düzenlenen törenle açıldı. Burhaniye ilçesinin tanıtımı için Belediye tarafından açılan stant ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

İstanbul’da düzenlenen Balıkesir Tanıtım günleri düzenlenen törenle açıldı. Burhaniye ilçesinin tanıtımı için Belediye tarafından açılan stant ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen tanıtım günlerinde Balıkesir’in yöresel ürünleriyle birlikte eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Tanıtım günlerinin en geniş stantlarından birine sahip olan Burhaniye Belediyesi ilçenin zeytinyağı, sabunu ve doğal güzelliklerini fuara katılanlara tanıttı.

Açılışında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıksesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın bulunduğu tanıtım günlerine Burhaniye Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalan ve meclis üyeleri Cemal Akkılınç, Serap Uysal, Çiğdem Avcu ve Şevki Yücel katıldı.

Birçok konser, gösteri ve etkinliklerin yapılacağı tanıtım günleri, 18 Eylül’e kadar sürecek.