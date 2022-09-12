Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu işbirliğinde gerçekleştirilen ve birçok akademisyen ve tiyatrocunun katıldığı buluşmalarda, seminer panel ve söyleşilerin yanı sıra tiyatro oyunları da vatandaşlarla buluştu. Burhaniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde 7-11 Eylül tarihleri arasında 5 gün süren buluşmalar Ayaklı Mesire Alanında düzenlenen törenle sona erdi.

Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu işbirliğinde gerçekleştirilen ve birçok akademisyen ve tiyatrocunun katıldığı buluşmalarda, seminer panel ve söyleşilerin yanı sıra tiyatro oyunları da vatandaşlarla buluştu. Burhaniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde 7-11 Eylül tarihleri arasında 5 gün süren buluşmalar Ayaklı Mesire Alanında düzenlenen törenle sona erdi.

Bağımsız Tiyatro Birliği Başkanı Kımız Bozkır’ın öncülüğünde, Burhaniye Belediyesi Sanat Yönetmeni Uğur Mamuk’un moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmalara Abdullah Kahraman, Semra Mamuk, Mehmet Akif Yeşilkaya, Alper Akçam, Nurhan Tanrıverdi, Uslu, Onur Gazdağ, Akın Canbolat, Iskender Kardaşlar, Ünal Peker, Omid Darvishi, Ezgi Koç, Canan Mursalli, Ece Kardaşlar, Fusun Ataman, Semih Çelenk, Cihan Atakul, Nazif Uslu, Mehmet Mursalli, Duygu Kankaytsın, Onur Kaya, Yaşar Karakulak, Canberk Mursalli, Latif Tiftikçi, Gülçin Düzmen Yakut, Cahit Cantekin gibi sanatçı, akademisyen ve oyuncular katıldı. Katılımcılara Burhaniye Belediye Başkan yardımcısı Oktay Erbalaban tarafından teşekkür sertifikasıyla birlikte Burhaniye Belediyesinin ürettiği yöresel ürünler hediye edildi.