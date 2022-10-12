Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulunda 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin başlaması dolayısıyla 1.sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimi düzenlendi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz konferans salonunda düzenlenen eğitim ilgi gördü.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulunda 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin başlaması dolayısıyla 1.sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimi düzenlendi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz konferans salonunda düzenlenen eğitim ilgi gördü.

Programa Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İlhan Deveci, öğretim elemanları, idari personel ve bölüm öğrencileri katıldı. Öğr. Gör. Hakan Alakuş tarafından yapılan sunumda; toplam 4 bölümde aktif olarak eğitim veren Burhaniye Meslek Yüksekokulunda üniversite ve okul tanıtımının yanı sıra üniversite eğitiminin sistemsel tanıtımı da yapıldı. Soru cevap kısmının da gerçekleştiği eğitimde öğrencilerin merak ettiği kısımlarda tek tek cevaplandırıldı. Toplantının sonunda bir konuşma yapan müdür Bezirgan, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek okulun öğrencilerin eğitimi için kullanışlı hale gelmesi ve nitelikli bir eğitim vermek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek bu süreçte okullarına verdikleri tüm desteklerden ötürü Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlter Kuş’a teşekkür etti. Program, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.