Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Meslek Yüksekokulu(MYO) tarafından geleneksel hale getirilen 1. sınıf öğrencilerine yönelik ‘Uyum Gezisi” gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Burhaniye MYO’yu tercih ederek ders başı yapan 1. sınıf öğrencilerin, başta üniversite ortamına uyum sağlamalarını, birbirleriyle ve bölgeyle kaynaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Uyum Gezisi’ ilgi gördü.

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Meslek Yüksekokulu(MYO) tarafından geleneksel hale getirilen 1. sınıf öğrencilerine yönelik ‘Uyum Gezisi” gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Burhaniye MYO’yu tercih ederek ders başı yapan 1. sınıf öğrencilerin, başta üniversite ortamına uyum sağlamalarını, birbirleriyle ve bölgeyle kaynaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Uyum Gezisi’ ilgi gördü.

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İlhan Deveci tarafından organize edilen gezi programı dahilinde Küçükkuyu-Ayvalık Güzergahı üzerinde yer alan bölgenin turistik değere sahip ören yerleri ziyaret edildi.

Müdür Bezirgan: Biz Hep Birlikte Büyük Bir Aileyiz

Bölge gezisine katılan öğrencilere Burhaniye MYO’yu tercih etmelerinden dolayı teşekkür eden Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Muammer Bezirgan, “Ülkemizin değişik bölgelerinden üniversitemiz ailesine katılan siz değerli gençlerimizin okula ve bölgeye uyumları akademik başarınıza katkı sağlayacaktır. Artık bizler hep birlikte büyük bir aileyiz. Müdürlük olarak sizlerin üniversite ortamını ve bölgeyi daha iyi tanıyabilmeniz ve birbirinizle kaynaşmanız için bu gezileri düzenliyoruz. Çok güzel bir bölgede öğrencilik yapacaksınız. Burada bulunduğunuz süre içerisinde eğitiminiz başta olmak üzere düzenleyeceğimiz çeşitli aktivitelerle sizlere daima destek olacağız” dedi.