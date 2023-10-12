Burhaniye ilçesinde, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte üniversitenin akademik birimlerinde açılış dersi ve öğrencilerin üniversiteye uyumları için oryantasyon toplantıları devam ediyor. Bu bağlamda Burhaniye Meslek Yüksekokulu’nda da 1.sınıf öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan, müdür yardımcıları Öğr. Gör. İlhan Deveci ile Öğr. Gör. Hakan Alakuş, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Aksu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı Öğr. Gör. İsmail Özçelik, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. M. Selim Dikici, akademik ve idari personel ile 1.sınıf öğrencileri katıldı. 2023/2024 Eğitim Öğretim dönemi açılış dersi çerçevesinde “Üniversite Eğitiminin Sosyal Boyutu” konulu açılış dersini veren Doç. Dr. Muammer Bezirgan, üniversitelerin sadece akademik eğitim veren kurumlar olmadığını, bunun yanında sosyal ve kültürel etkinliklerin de yükseköğretimin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Burhaniye Meslek Yüksekokulunun 30 yıllık bir mazisinin olduğunu, bugüne kadar sosyal ve kültürel etkinliklerde elde ettikleri başarıları bundan sonraki süreçte de sürdürmek istediklerini ifade etti. Etkinliğin devamında, Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Hakan Alakuş ve bölüm başkanları tarafından akademik işleyiş, eğitim ve öğretim yönetmeliği hakkında öğrencilere bilgiler aktarıldı. Etkinlik hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.