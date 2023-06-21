Burhaniye İskele Marina’da, tüm personelin ve yöneticilerin acil durumlara her zaman hazırlıklı olması için yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nden, Grup çavuşu Seçkin Karaman ve İtfaiye Eri Fatih Güven ile birlikte yapılan teorik yangın eğitiminin ardından, İskele Marina çalışanları yangın türleri ve tekne yangınlarına müdahale konularında yaşadıkları tecrübeleri paylaştılar.

Öncesinde Yat Limanı içerisindeki yangın hidrantlarının daha güvenilir ve daha bilgili bir şekilde kullanılması hakkında bilgi alan İskele Marina Ekipleri, aldıkları eğitimin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri personelleri ile birlikte İskele Marina Yat Limanı içerisinde güvenli bir alan oluşturarak uygulamalı tatbikat gerçekleştirdi. Uygulamalı eğitim için yakılan ateşe yangın söndürme tüpü ile müdahale etmeyi deneyimleyen marina çalışanları, yapılan çalışmalarla da marina içerisinde yangın öncesinde alınması gereken önlemler ve yangın anında yapılması gereken işlemler hakkında bilgi aldılar.