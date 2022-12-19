Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Burhaniye Belediyesi’nin işbirliğinde gerçekleşecek olan Mahalle Ligi Turnuvası başladı.

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Burhaniye Belediyesi’nin işbirliğinde gerçekleşecek olan Mahalle Ligi Turnuvası başladı.

Balıkesir genelinde yapılan turnuvanın Burhaniye ayağında oynanacak müsabakalar için de ilk başlama düdüğü çalındı. Burhaniye’de bulunan halı sahada Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Burhaniye Belediyesi yetkililerinin gözetiminde başlayan turnuva minikler, küçükler, gençler ve yıldızlar olarak 4 ayrı kategoride yapılacak. İlçedeki spor kulüpleriyle birlikte ortaokul ve liselerin takımlarının oluşturacağı Burhaniye turnuvasında, toplamda 22 takım mücadele edecek.