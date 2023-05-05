Balıkesir’in Burhaniye ilçesi kırsal mahallelerinden olan Kurucaoluk Mahallesi’nde Burhaniye Belediye ekiplerince altyapı çalışmaları devam ediyor.

Kurucaoluk’un yayla yolunda, yağmur suyu geçişleri için 4 ayrı yere koruge boru montajı gerçekleştirildi. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların, yağışlı havalarda yayla yolunu kullanmasında yaşadıkları sorunlara kayıtsız kalmayan Burhaniye Belediyesi, yağmurlu havalarda yaşanan ulaşım problemini gidermiş oldu. Yağmur suyu geçiş kanallarında yapılan çalışmalarla 4 ayrı noktaya boru atılarak yolun yağışlar nedeni ile deforme olması önlenmiş oldu. Ayrıca daha önceden tahrip olan yollarda yapılan çalışmalar ile yenilendi.

Zamanla yıpranarak kullanılamayacak durumu gelen ve atıl durumda bulunan köy tuvaletlerine de müdahale eden Burhaniye Belediyesi Fen İşleri ekipleri; tuvalette kullanılamaz durumda olan su tesisatları, lavabo ve aynaları yenilenme işlerinin yanında daha önce sorun olan elektrik bağlantılarını da sağlayarak tuvaletlerin yeni bir çehreye kavuşmasını sağladı.

Burhaniye’nin tüm mahallerine hizmet götürmek için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Kendilerinin taleplerini değerlendirerek program dahilinde yerine getirmeye devam ediyoruz. dedi.