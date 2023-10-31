Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, kırsal mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Yunuslar mahallesine giden Kaymakam İlyas Memiş, burada zeytin hasadına katıldı.

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Yunuslar mahallesine giden Kaymakam İlyas Memiş, muhtar Sami Ukan tarafından karşılandı. Kaymakam, muhtar Ukan’ın zeytinliğinde hasat yapan işçileri de ziyaret etti. Muhtar Sami Ukan’dan zeytin hasadı hakkında bilgi alan Kaymakam İlyas Memiş, zeytin hasadı yapan vatandaşlarla sohbet etti ve bereketli bir sezon dileğinde bulundu. Kaymakam, bir süre makineyle hasat yaptı. Yörede zeytin rekoltesinin düşük olduğunu anlatan muhtar Sami Ukan, “Bu yüzden fiyatlar oldukça iyi. Şu anda zeytinyağının litresi 250 liradan alıcı bulmaktadır. Fiyatlar böyle devam ederse çiftçinin yüzü güler” dedi.