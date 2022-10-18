Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Dün, daire müdürleri ile birlikte Dutluca Mahallesine giden Kaymakam İlyas Memiş, muhtar Hüsnü Kaya tarafından karşılanırken, köylülerle sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Dün, daire müdürleri ile birlikte Dutluca Mahallesine giden Kaymakam İlyas Memiş, muhtar Hüsnü Kaya tarafından karşılanırken, köylülerle sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, kırsal mahalle ziyaretlerini sürdürürken, dün de ilçeye 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca Mahallesine gitti. 420 nüfuslu Dutluca da, Muhtar Hüsnü Kaya tarafından karşılanan Kaymakam , kahvehane de köylülerle sohbet etti. Dutluca Mahalle Muhtarı Hüsnü Kaya’dan bilgi alan Kaymakam Memiş, vatandaşların taleplerini dinledi. Ziyaretlerin devam edeceğini anlatan Kaymakam Memiş, “Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve sorunlarını mahallinde dinlemek, kamu hizmetlerini tüm mahallelerimize etkin şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Halkımızın sorunlarını yerinde görerek çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak için mahalle ziyaretleri düzenliyoruz. Bu gün Dutluca’ya geldik. Vatandaşlarımızla sohbet ettik. Dutluca güzel bir mahallemiz. Ziyaretlerimiz devam edecek” dedi. Dutluca’nın yoğun ilgi gördüğünü anlatan Muhtar Hüsnü Kaya da, “Mahallemizde dışardan gelen pek çok vatandaş ev yaptı. Mahallemiz de Edremit Körfezini seyretmek mümkündür. Bunun için de arsa ve evler çok değerlendi” dedi. Dutluca ziyaretine, Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb.Ahmet Çağdaş Ak, Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, İlçe Milli Eğitim Müdür Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen ve İlçe Müftü Mustafa Ali Işık katıldı.