Türkiye’nin en büyük, Dünyanın ise 5’inci büyük turizm fuarı olma özelliğini taşıyan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), İstanbul TÜYAP Fuar alanında gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. Balıkesir’in Burhaniye ilçesi de fuarda yerini aldı.

İstanbul’da bu yıl 26’ncısı düzenlenen Dünyanın en büyük turizm fuarlarından birisi olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) ziyaretçilerine kapısını açtı. Fuar açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve birçok il ve ilçe Belediye Başkanları ile Turizm alanında faaliyet gösteren STK’lar katıldı. Tüm dünyadan katılımcılar, alım grupları ve sektörün uzmanları turizm sektörünün küresel ve yerel gündem konularını tartışırken 50’den fazla ülke, dünyanın önemli turist çekim noktaları, turistik tesisler ve Türkiye’den 100’ün üzerinde belediye tanıtılacak.

EMITT Fuarında, yerli ve yabancı turistlere ilçenin değerlerini tanıtan Burhaniye Belediyesi, hazırladığı stantla da göz dolduruyor. 50 Ülkeden binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen Fuar, Burhaniye Belediyesinin, 7. Salon 7421 nolu alanda misafirlerini ağırlıyor. Burhaniye’nin marka ürünü zeytinyağı, zeytin sabunu, kültürel yemeklerinden örnekler tanıtılırken bunun yanı sıra ise ilçenin son zamanlarda yaşadığı gelişim ve değişim ile artan turistik cazibesini de tanıtan broşürler ve filmler ile fuara gelen misafirlere hizmet sunuyor.

Açılış törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış sonrası fuar alanında yaptığı gezide Burhaniye Belediyesi’nin standını da es geçmedi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İBB Başkanı İmamoğlu’na yöresel ürünlerden oluşan hediyeyi takdim etti.