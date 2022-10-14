Burhaniye İlçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ekim ayı içerisinde Meme Kanseri farkındalık etkinliklerine ağırlık verirken, Burhaniye Devlet Hastanesinde de stant açtı. Görevliler, Burhaniye Devlet Hastanesine gelen hastalara el ilanı ve broşür dağıtırken, hastane içerisinde açılan KETEM servisinde de ücretsiz mamoğrafi çekimine başlandı.

Burhaniye İlçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ekim ayı içerisinde Meme Kanseri farkındalık etkinliklerine ağırlık verirken, Burhaniye Devlet Hastanesinde de stant açtı. Görevliler, Burhaniye Devlet Hastanesine gelen hastalara el ilanı ve broşür dağıtırken, hastane içerisinde açılan KETEM servisinde de ücretsiz mamoğrafi çekimine başlandı.

Burhaniye Devlet Hastanesine gelen kadınlar mamoğrafi çektirirken, görevlilere teşekkür etti. Vatandaşları uygulamadan yararlanmaya çağıran İlçe Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen,” İlçemizde halkımızı bilgilendirmek amacıyla Burhaniye Devlet Hastanesinde bir stand açtık. Vatandaşlarımız standımıza ilgi gösterirken, KETEM sorumlumuz Saadet Alkan tarafından bilgilendirme yapıldı. Bu güne kadar Meme Kanseri mamografileri Edremit ilçemizde yapılıyordu. Burhaniye Devlet Hastanesinde açılan KETEM servisi ile hastalarımıza daha yakından hizmet vermeye başladık. Haftanın 5 günü Meme kanseri, kolon kanseri ve rahim ağzı kanseri taramalarını artık Burhaniye Devlet Hastanesinde yapılmaya başlandı. Sabah 09.00 ile 15.30 arasında hizmet veren servisimize randevu almadan başvurulabiliyor. Vatandaşlarımızın bundan yararlanmalarını bekliyoruz” dedi. KETEM sorumlusu Saadet Alkan ise, “ Kadınlarda meme kanseri riskinin olduğu 40 ve 69 yaş aralığında meme kanseri taraması yapıyoruz. 2 yılda bir mamografi cihazı ile çekimlerde oluşabilen sıkıntıları erken evrede tespit ederek gerekli önlemleri alıyoruz. Yine erkekler ve kadınlar için kolon kanseri taraması da çalışmalarımız arasında yer alıyor. 50-70 yaş arası vatandaşlarımızın da KETEM servimize başvurarak kolon kanseri taramalarını yaptırmalarını bekliyoruz. Yine kadınlarımız arasında görülen bir başka rahatsızlık olan Rahim Ağzı Kanseri kontrolleri de servisimizde yapılmakta olup, 30-65 yaş aralığında kadınlarında KETEM’e başvurmalarını bekliyoruz. Kendine 10 dakika ayır, Rahim ağzı kanserine karşı korun diyoruz” diye konuştu.