Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, kanalizasyon çöküntüsü sebebiyle denizde oluştuğu iddia edilen kirliliğe karşı Burhaniye Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi alarma geçti.

Burhaniye’nin kanalizasyon ağında yer alan yaklaşık 50 yıllık asbestli borular taş korozyon diye adlandırılan, borunun uzun yıllardır bakımsızlıktan işlevini yitirmesi sonucu kullanılmaz hale gelerek çöküntülere sebep oldu. Bu çöküntüler sonucu yaşanan çevre kirliliğine, Burhaniye Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi anında müdahale ederek yarım asırdır yapılmayanı yaptı. Bir daha aynı sorunların yaşanmaması adına yaklaşık 50 yıllık boruların yenileri ile değiştirilmesi çalışmaları ivedilikle planlandı ve ekipler harekete geçti. 10 günlük rekor bir sürede gece gündüz demeden çalışılarak yaklaşık 1 km uzunluğundaki hat, yenilenerek işlevini yerine getirebilmesi için yapılan çalışmalarda sona gelindi. Yaklaşık 3 gün içerisinde tamamlanarak faal hale getirilmesi planlanan kanalizasyon borularını yenileme çalışmalarını Burhaniye Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil yerinde inceleyerek, konunun takipçisi oldu.