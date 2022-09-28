Öte yandan hasat öncesi düşen yağmur zeytin üreticilerini de sevindirdi.

Domuzlar yemeklerini yesin diye bankta onları bekledi

Domuzlar yemeklerini yesin diye bankta onları bekledi

Yağmur sırasında bazı kavşaklarda biriken sular sürücülere zor anlar yaşatırken, belediye görevlilerinin tıkanan mazgalları açması ile durum normale döndü.

Burhaniye’de sabah 5 sıralarında başlayan iki saat içinde etkisini artırdı.

Burhaniye ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Yoğun yağış sonucu yollarda biriken sular sürücülere zor anlar yaşatırken, zeytin üreticilerini de sevindirdi.

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