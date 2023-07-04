Burhaniye ilçesinde, yaz sezonunun başlaması ile birlikte yoğunluk artarken, Burhaniye Emniyet Müdürlüğü de trafik denetimlerini artırdı. Bayram öncesi alınan etkin önlemler, Bayram tatilinden sonra da devam ettiriliyor.

Burhaniye Emniyet Müdürlüğü trafik, asayiş ve diğer birimleri ile 24 saat kesintisiz görev yaparak başta trafik akışı olmak üzere şehir merkezi ve sahil kesiminde etkin önlemleri ile trafik akışında aksaklıklara meydan vermeden akış sağlanırken, asayiş ekipleri ve diğer birimler ise yaşanacak olumsuzluklara karşı suça meyilli olanlar ve suçluların korkulu rüyası oldular. Bayram tatili süresince trafik ekipleri, otogar kavşağı, hastane kavşağı, postacı kavşağı ve İskele kavşağında aldıkları etkin önlemleri ile sürücülerin rahat yolculuk yapmasını sağladı. Sezonun başlaması ile birlikte nüfus katlanırken, tatil süresince sürücülerin aceleciliği ve dikkatsizlikleri sonucu ufak kazalar yaşanırken yapılan denetimler rahat nefes aldırdı. Trafik Büro Amiri Özgül Reçel’in öncülüğünde yapılan uygulamalar sonucu, trafik kurallarına uymayan hatalı ve çift sıra araç park eden çok sayıda sürücüye para cezası uygulandı. Trafik ekipleri 20 Haziran. 2 Temmuz tarihleri arasında motosikletler üzerinde yaptıkları uygulamalar sonucunda, 230 motosiklet denetlenirken, 176 motosiklet sürücüsüne toplam 200 bin lira para cezası yazıldı. Tescilsiz olan 33 motosiklet ise trafikten men edildi. Tatillerini huzur ve güven içinde geçiren vatandaşlar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin etkin tedbirleri ve uygulamaları sonucunda güzel bir tatil yapmanın mutluluğunu yaşarlarken, 24 saat görev yapan ekiplere teşekkür ettiler.