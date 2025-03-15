Burhaniye’de Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Kaymakamlık Salonunda ilgili kurum amir ve temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, sokak hayvanlarıyla ilgili sorun ve çalışmalar görüşüldü.

Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, ilçede yürütülen çalışmalar ile sorun ve şikayetler değerlendirildi. Hayvan bakımevlerinin durumu değerlendirilerek kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular görüşüldü. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kezban Köse, Veteriner Hekim Jale Küçükdalgıç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şef. V. Yasir Özerhan, Veteriner Hekim Erhan Şenol Belediye Zabıta Müdürü Cesur Akbulut ve Belediye Veteriner İşleri Müdürü Emrah Güleç katıldı.