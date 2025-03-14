Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, Burhaniye Kuvâyı Milliye Fen Lisesi pansiyonda iftar programına katıldı. İftara Müftü Mustafa Ali Işık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de katıldı. .

Burhaniye’de Kaymakam İlyas Memiş, iftar yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam İlyas Memiş iftar programında öğrencilerinle sohbet ederek hâl hatırlarını sordu. İftar programına Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, İlçe Milli, Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, Burhaniye Kuvâyı Milliye Fen Lisesi Müdürü Okan Günal ile öğretmen ve öğrenciler katıldı