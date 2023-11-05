Burhaniye’ de, Karadere, Bahadınlı, Kuyumcu Mahalleleri’nde okul geçişlerinde yaya geçitleri boyanırken, diğer kırsal mahallelerde de kasisler boyanıyor.Burhaniye’de ilçe genelinde “yaya önceliğine” dikkat çeken, çalışmalarını sürdüren Burhaniye Belediyesi merkezde yoğun kullanılan yollarda yaya geçitlerini boyama işlemini tamamladıktan hemen sonra kırsal mahallelerde de güvenlik amacı ile faaliyetlerine devam ediyor.

Özellikle okul önlerinde yapılan yaya geçitleri ve kasis boyama çalışmaları ile öğrencilerin olduğu bölgelerde güvenliğin artırılması hedefleniyor. Boya uygulamasıyla sürücülerin geçitleri erken fark etmeleri sağlanırken yayaların ve öğrencilerin ise can ve mal güvenliğine öncelik veriliyor.