Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) doğal boya projesini hazırlayan Ziraat Teknikeri Sinem Gök, doğal kök boyanın kitabını yazıyor. Kitabın 3-4 ay içinde bitmiş olacağını anlatan Gök, kitapta bitkilerden hazırlanacak doğal boyalara ait formüllerin yer alacağını söyledi.

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) doğal boya projesini hazırlayan Ziraat Teknikeri Sinem Gök, doğal kök boyanın kitabını yazıyor. Kitabın 3-4 ay içinde bitmiş olacağını anlatan Gök, kitapta bitkilerden hazırlanacak doğal boyalara ait formüllerin yer alacağını söyledi.

Burhaniye Baski’de görev yapan Ziraat Teknikeri Sinem Gök, uzun süredir çalıştığı BAÇEM’de hazırladığı doğal boya projesi ile adını duyururken, şimdi de doğal boyanın kitabını yazmaya başladı. Kitap hazırlığının devam ettiğini anlatan Sinem Gök, “Doğal boyalarla ilgili olarak uzun zamandan beri çalışıyorum. Doğal boyalar çok önemli. Meşhur Yağcıbedir halılarının yapımında kök boyalar kullanılıyor. Kök boyalar solmadığı gibi gittikçe güzelliği artıyor. Doğal kök boyalarla ilgili çok az kitap var. Ben hazırladığım proje ile ilgili olarak kitap hazırlamaya başladım. Kitabımda doğal boyalarda kullanılan 100’e yakın bitki yer alacak. Bu bitkiler kök boya bitkileri. Bu bitkilerin içinde çivit otu ve muhabbet çiçeği de var. Kök boya meraklıları benim kitabımdan yararlanacaktır. Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Okulunda da yardımcı ders kitabı olarak kullanılacak. Kitabı, 3-4 ay içinde tamamlamayı planlıyorum” dedi.