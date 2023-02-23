Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında kurum amirlerinin katılımıyla ilçe deprem koordinasyon toplantısı yapıldı. Kaymakamlık salonunda gerçekleştirilen toplantıda, deprem bölgesine gönderilen yardımlar ve depremzedelerin konuklara ve diğer ihtiyaçlarının sağlanması konuları ele alındı.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında kurum amirlerinin katılımıyla ilçe deprem koordinasyon toplantısı yapıldı. Kaymakamlık salonunda gerçekleştirilen toplantıda, deprem bölgesine gönderilen yardımlar ve depremzedelerin konuklara ve diğer ihtiyaçlarının sağlanması konuları ele alındı.

Toplantı da, Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketi sonrası deprem bölgesine gönderilecek yardımlar ile İlçeye gelen depremzede vatandaşların konaklama ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi konuları görüşüldü. Kaymakam Memiş, ilçeye çok sayıda depremzedenin geldiğini anlatırken, toplantıya katılanlara teşekkür etti. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkan Yrd. Oktay Erbalaban, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Tarım Müdürü Muhsin Pala, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, İlçe Yazı İşleri Müdür V. Erdem Acar, İlçe Sağlık Müdür V. Dr. Refik Budak, SYDV Müdür V. Özlem Salgın ve Turizm Danışma Sorumlusu Ahmet Taşçı katıldı.