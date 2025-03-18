Burhaniye ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümü ile Çanakkale Şehitleri düzenlenen bir törenle anıldı. Burhaniye de şehitlerin mezarlarının ziyaretinin ardından ilk tören Cumhuriyet Meydanında yapıldı.

Cumhuriyet Meydanında Kaymakam İlyas Memiş, garnizon komutanı vekili Yarbay Yusuf Parmaksızoğlu ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Atatürk Anıt’ına çelenk koyarken, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Sunuculuğunu edebiyat öğretmeni Sami Kızıcık’ın yaptığı tören Reha Yurdakul Salonunda devam etti. Burada öğrenciler, Çanakkale Destanı Oratoryosunu canlandırdı. Kocaseyit’in top mermisini namluya yerleştirmesi de canlandırılırken, duygusal anlar yaşandı. Daha sonra Çanakkale Geçilmez konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kaymakam İlyas Memiş , garnizon komutanı vekili Yarbay Yusuf Parmaksızoğlu ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından takdim edildi. Kaymakam İlyas Memiş, Hasan Akın Anadolu Lisesinin organize ettiği programda emeği geçenlere teşekkür etti. Programın sonunda, Kaymakam İlyas Memiş ve diğer bürokratlarla ile gaziler törende görev alan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.