Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA), Osmanlı mutfak kültürünün unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinden şerbetleri yeniden gün yüzüne çıkarmak için özel bir projeye imza attı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban’ın verdiği Takım Çalışması dersi kapsamında, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Uğur Umut Uysal, Berke Bülbül, Rabia Atik, Ayşenur Küreli ve Ceydanur Aydemir tarafından gerçekleştirilen “BUBFA ile Şerbet Yolculuğu” projesi, Osmanlı şerbetlerini günümüz sofralarına taşımayı hedefliyor.

Osmanlı Mutfak Kültürünün en önemli lezzetlerinden biri olan şerbetler, bu proje kapsamında yeniden canlandırıldı. Projede kapsamında Osmanlı Saray Mutfağında sıkça yapılan şerbetlerin geleneksel tarifleri araştırılarak yeniden hazırlandı ve fakülte içerisinde dağıtıldı. Demirhindi, sübye, sirkencübin, kakule, nar ve çeşitli meyve ile bitkilerden hazırlanan şerbetler, katılımcılara hem tarihi bir yolculuk hem de lezzetli bir deneyim sundu. Projeye öncülük eden öğrenciler, hazırladıkları şerbetleri üniversitenin eğitim mutfağında hazırladı ve ortaya çıkan lezzetleri tadım etkinliğiyle paylaştı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban başta olmak üzere, etkinliğe katılanlar, Osmanlı şerbetlerini yeniden keşfetme fırsatı buldu. Ayrıca proje çerçevesinde hazırlanan şerbet tarif kitapçığıyla Osmanlı şerbetlerini sadece tatmakla kalmayıp evde denemek isteyenlere rehber olmayı amaçlandı. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin bu anlamlı projesi, mutfak mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen önemli bir adım olarak öne çıkıyor.