Burhaniye’de Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi, Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği, Janset Gürbüz Engel Biziz Derneği, Burhaniye Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Öykü Atölyesi ile birlikte Burhaniye Engelsiz Güçler Platformu çatısı altında bir araya geldi. Öykü Atölyesinden Filiz Kayalı’nın önderliği ve organizesinde tiyatro çalışmaları yapılırken, Burhaniye Ören Festivalinde açılacak stantlar için de üretime başlandı.

Burhaniye’de Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi, Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği, Janset Gürbüz Engel Biziz Derneği, Burhaniye Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Öykü Atölyesi ile birlikte Burhaniye Engelsiz Güçler Platformu çatısı altında bir araya geldi. Öykü Atölyesinden Filiz Kayalı’nın önderliği ve organizesinde tiyatro çalışmaları yapılırken, Burhaniye Ören Festivalinde açılacak stantlar için de üretime başlandı.

Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesinde tiyatro çalışmalarını sürdüren dernek üyeleri bir taraftan da Ören Festivali için hazırlık yapıyor. Çalışmaların çok iyi gittiğini anlatan Türkiye Sakatlar Şube Başkanı Gürsel Vardar, “Engelsiz Tiyatro çalışmalarımız bir süredir tüm hızıyla devam ediyor. Burhaniye Ören Festivali için de üretime başladık. Bir süre önce hep birlikte lavanta hasadı yapılmıştı. Şimdi de ara ara Fatma arkadaşımızın evinin bahçesinde bazen de dernek bahçesinde toplanılarak lavanta bebekleri, lavanta yağı ve kantaron yağı üreterek festivale hazırlanıyoruz. Kadının elinin değdiği yerde bereket ve huzur oluyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyoruz” dedi.