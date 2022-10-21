Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası yoğun ilgi gördü. İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü öncülüğünde 19-20 Ekim tarihleri arasındaki düzenlenen turnuvada dereceye giren öğrenciler Kaymakam İlyas Memiş’in de katıldığı bir törenle ödüllendirildi.

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası yoğun ilgi gördü. İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü öncülüğünde 19-20 Ekim tarihleri arasındaki düzenlenen turnuvada dereceye giren öğrenciler Kaymakam İlyas Memiş’in de katıldığı bir törenle ödüllendirildi.

Burhaniye’de, Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası Ahmet Akın Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 80 sporcunun katılım gösterdiği turnuva, minikler, yıldızlar ve gençler kategorisinde düzenlendi. Turnuvada büyük heyecan yaşandı. Turnuva sonucunda dereceye girenlere ödül ve madalyaları Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Gençlik Spor Müdürü Aslan Alparslan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Akmeşe tarafından verildi. Başarılı öğrencileri kutlayan Kaymakam, turnuvayı organize eden İlçe Gençlik Spor Müdürü Aslan Alpaslan’a da teşekkür etti.