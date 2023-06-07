Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde her alanda başlatılan değişim ve dönüşüm projeleri ile birlikte çevreye de önem veren Burhaniye Belediyesi, ilçenin birçok yerindeki yeşil alanlara da çiçekler ekerek güzelleştiriyor.

Yaz sezonu mevsimlik bitkileri dikimine başlayan Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından; park, refüj ve yeşil alanlarda başlatılan çalışmalarda şu ana kadar 15 bine yakın çiçek dikildi. Petunya cinsi mevsimlik çiçeklerle süslenmeye başlayan Burhaniye’de planlanan çalışmalarla ilçe genelinde farklı noktalar da çiçeklerle renklenmeye devam edecek.