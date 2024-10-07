Burhaniye Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve Hacıahmet Mahallesi’nde yer alan tescilli Pazarbaşı Konağı’nda restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in seçim vaatleri arasında yer alan ve Burhaniye Belediyesi Kent Arşivi olarak hizmet vermesi planlanan tarihi yapının hazırlıkları titizlikle yürütülüyor.

Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise konağın çevresinde peyzaj çalışmalarına başladı. Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, çalışmaları yerinde inceleyerek süreci yakından takip etti. 1935 yılında inşa edilen, iki katlı kagir-ahşap yapı, 328 m kapalı ve 69 m açık alana sahip. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Burhaniye Belediyesi Kent Arşivi, ilçe halkına kazandırılacak.