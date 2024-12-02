Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi, üniversite öğrencilerine geri ödemesiz burs imkanı sağlıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı Ekim ayı burs ödemesi, öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.

2024-2025 eğitim öğretim yılında Burhaniye Belediyesi tarafından 300 üniversite öğrencisine toplam 4 milyon 500 bin TL geri ödemesiz burs ödemesi yapılacak. Burs almaya hak kazanan üniversite öğrencileri, ikametgah, aile gelir durumu ve başarı puanı gibi kriterler doğrultusunda komisyon tarafından titizlikle belirlendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Gençlerimizin eğitimi, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Burhaniye Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, üniversitede okuyan 300 öğrencimize 1 yıl boyunca toplam 4 milyon 500 bin TL geri ödemesiz burs imkanı sağlıyoruz. Başarılı öğrencilerimizin yanında olmak, bu süreçte onlara destek vermek bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Burhaniye Belediyesi olarak eğitime destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Geçmiş yıllarda da üniversite öğrencilerine geri ödemesiz burs sağlayan Burhaniye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını benimseyerek faaliyetlerini sürdürüyor.