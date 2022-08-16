Burhaniye Belediyesi’nin her sene geleneksel olarak düzenlediği aşure hayrı Belediye hizmet binası önünde yapıldı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Birlik, beraberlik duygularını yoğun olarak yaşadığımız bu ayda aşure hayrımızı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Burhaniye Belediyesi’nin her sene geleneksel olarak düzenlediği aşure hayrı Belediye hizmet binası önünde yapıldı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Birlik, beraberlik duygularını yoğun olarak yaşadığımız bu ayda aşure hayrımızı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Burhaniye Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla her sene düzenlenen aşure hayrı bu senede gerçekleştirildi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in de katılarak bizzat ikram ettiği hayırda 4 bin kişilik aşure dağıtıldı. Burhaniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Belediye aşevinde hazırlanan aşureler, Muharrem ayı nedeniyle Belediye hizmet binası önünde 3 ayrı noktada vatandaşlara dağıtıldı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’le birlikte Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve Belediye meclis üyelerinin öncülüğünde 4 bin kase aşure dağıtımı yapıldı. Hayırda konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Burhaniye Belediyesi olarak birlik, beraberlik duygularını yoğun olarak yaşadığımız bu ayda aşure hayrımızı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.