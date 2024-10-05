Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi’nde yeni müdürlük görevlendirmeleri yapıldı.

Burhaniye Belediyesi yönetim şemasında iki müdürlükte görev değişikliği yaptı. Zabıta Müdürü görevini sürdürmekte olan Yüksel Yüce, İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne getirildi. Zabıta Müdür Vekili olarak ise, Zabıta Komiseri Cesur Akbulut getirildi. Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Servisi sorumlusu olarak görev yapan Mustafa Kayabaş da Zabıta Komiseri olarak görevlendirildi.

“Değişen ve Gelişen Burhaniye için hep birlikte çalışıyoruz” diyen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ”Değerli mesai arkadaşlarıma yeni görev yerlerinde başarılarının devamını diliyorum” dedi.