Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi Personel A.Ş, DİSK/Genel-İş Sendikası ile birlikte yürürlükte olan 2023-2024 toplu iş sözleşmesinin ilk 6 aylık güncellemelerini belirledi. Bu güncelleme sonucunda, Burhaniye Belediyesi’nde çalışan işçilerin en düşük maaşı sosyal yardımlarla beraber yüzde 70 oranında arttırıldı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yapılan açıklamada belediye personelinin maddi ve manevi olarak destekçisi olduklarını vurgulayarak, emek ve alın terinin büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Başkan Deveciler, tüm personellerle birlikte büyük bir aile olduklarını ve ilk 6 aylık maaş güncellemesinin tüm çalışanlara hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Deveciler, "Burhaniye’mizi güzelleştirmek için hizmet üretmeye çalışıyoruz. Bu hizmetleri üretirken, çalışanlarımızın da hak ettiklerini alabilmeleri için elimizi taşın altına koyup elimizden gelenin fazlasını yapmak için çabalıyoruz. Enflasyona karşı çalışma arkadaşlarımızı ezdirmemeye kararlıyız. Toplu İş Sözleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sözleşmenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Güncelleme sonucunda, işçilerin en düşük maaşı sosyal yardımlarla beraber yüzde 70 oranında arttırıldı ve en düşük işçi maaşı 18 bin 625 liraya yükseldi.