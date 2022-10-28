Burhaniye ilçesinde, Belediye, kırsal mahallelerinde cami ve kıraathane bakım ve onarımları ile yol yapımına başladı. Burhaniye’nin kırsal mahallelerindeki kıraathane ve ibadet alanlarının bakım ve onarımları ile yolların bakımı Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılmaya başlandı.

Burhaniye ilçesinde, Belediye, kırsal mahallelerinde cami ve kıraathane bakım ve onarımları ile yol yapımına başladı. Burhaniye’nin kırsal mahallelerindeki kıraathane ve ibadet alanlarının bakım ve onarımları ile yolların bakımı Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılmaya başlandı.

Cami, tuvalet, fırın ve kıraathaneleri tamir ederek kış şartlarına hazırlayan Burhaniye Belediyesi, köy yollarının da açma ve parke taş döşeme işlemlerini hızlandırdı. Kurucaoluk ve Çamtepe Mahallesinde yıkılan cami duvarları yenilenirken, kıraathanelerin çatıları yalıtım malzemeleriyle döşenerek tamir edildi. Cami ve tuvaletlerin dış sıvalarıyla birlikte boya, badana işlerini de yürüten ekipler, muhtarların taleplerini de alarak çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yol bakımlarına da ağırlık verdi.