Burhaniye’de Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Deveciler, Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıda, muhtarların sorularını tek tek cevaplarken, merkez ve kırsal mahallelerdeki sorunların çözüm yolları hakkında muhtarlarla karşılıklı istişarede bulundu.

Burhaniye’de Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Deveciler, Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıda, muhtarların sorularını tek tek cevaplarken, merkez ve kırsal mahallelerdeki sorunların çözüm yolları hakkında muhtarlarla karşılıklı istişarede bulundu.

Başkan Yardımcıları; Oktay Erbalaban, Tamer Midilli ve daire müdürlerinin de bulunduğu toplantıda mahalle muhtarları ile birlikte her mahallede öne çıkan başlıklar görüşüldü. Muhtarların, vatandaşların talep ve şikâyetlerini öğrenme konusunda belediye ile bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Başkan Deveciler, “Sizler, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımızsınız.2019 yılından bu yana birçok kez sizlerle bir araya gelerek istişareler yapıyoruz. Mahallelerimizin sorunlarını öncelikle sizlerden alarak, çözüm üretiyoruz ve uyguluyoruz.” dedi. Toplantı sonrası Başkan Deveciler, muhtarlar ile birlikte öğle yemeği yedi.