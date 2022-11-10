Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal edişinin 84. yılında Burhaniye’de özlemle anıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal edişinin 84. yılında Burhaniye’de özlemle anıldı.

Burhaniye’ de gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman Taş, siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye ile siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin çelenklerinin Atatürk Heykeli’ne koyulmasının ardından saat 9’u 5 geçe iki dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Atatürk’ün gözlerini yumduğu saat 09.05’de tüm yurtta olduğu gibi Burhaniye’de de hayat sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalığına durdu. Belediye anons sisteminden tüm ilçe de yayılan siren seslerine, resmi ve sivil araçların siren ve kornaları da eşlik etti.

Anma tören programı daha sonra Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde devam etti. Celal Toraman Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programında şiir dinletileri, sinevizyon gösterileri ve “Bir Ömrün Öteki Hikayesi” adlı müzikli oratoryo düzenlendi. Programda ayrıca İlk, orta ve lise öğrencileri arasında yapılan Atatürk konulu, resim ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.